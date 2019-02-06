IRINA_GLAVBUH

Ирина Луговая IRINA_GLAVBUH

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА

Опыт работы главным бухгалтером 15 лет, в бухгалтерии - более20 лет (оптовая торговля, производство, услуги, финансово-ревизионная работа) и финансовым руководителем позволяет выполнять быстро и качественно следующие услуги:

*  Организация, ведение, контроль бухгалтерского и налогового учёта, оптимизация налогообложения, оптимизация расходов предприятия

*  Составление бухгалтерской налоговой отчётности для любой системы налогообложения (ОСНО, УСН, ИП,ЕНВД): бухгалтерский баланс, декларации по налогу на прибыль, НДС, водному, транспортному налогу, налогу на имущество, на добычу полезных ископаемых, УСН

*  Консультирование руководителей, главных бухгалтеров и собственников бизнеса по вопросам бухгалтерского, налогового учёта, оптимизации налогов, выбора системы налогообложения. 

*  Формирование бухгалтерского штата предприятия: поиск кандидатов, проведение собеседований, отбор, эффективное распределение обязанностей и сопровождение в работе бухгалтерии.

*  Помощь в оформлении документов для получения кредитов, оформления лизинга.

*  Проведение "мозговых штурмов" с целью принятия эффективного решения.

Бухгалтерские услуги
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Финансовые услуги
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$23/час
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