ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА

Опыт работы главным бухгалтером 15 лет, в бухгалтерии - более20 лет (оптовая торговля, производство, услуги, финансово-ревизионная работа) и финансовым руководителем позволяет выполнять быстро и качественно следующие услуги:

* Организация, ведение, контроль бухгалтерского и налогового учёта, оптимизация налогообложения, оптимизация расходов предприятия

* Составление бухгалтерской налоговой отчётности для любой системы налогообложения (ОСНО, УСН, ИП,ЕНВД): бухгалтерский баланс, декларации по налогу на прибыль, НДС, водному, транспортному налогу, налогу на имущество, на добычу полезных ископаемых, УСН

* Консультирование руководителей, главных бухгалтеров и собственников бизнеса по вопросам бухгалтерского, налогового учёта, оптимизации налогов, выбора системы налогообложения.

* Формирование бухгалтерского штата предприятия: поиск кандидатов, проведение собеседований, отбор, эффективное распределение обязанностей и сопровождение в работе бухгалтерии.

* Помощь в оформлении документов для получения кредитов, оформления лизинга.

* Проведение "мозговых штурмов" с целью принятия эффективного решения.