IRINA_GRUZDEVA

Ирина IRINA_GRUZDEVA

 
25 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
3D-ВИЗУАЛИЗАТОР_PRO ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА

Груздева Ирина

Желаемая должность: Дизайнер-Визуализатор

Проживание: г. Новосибирск , м. «Октябрьская»

Контактная информация:

Телефон: +7 (923) 703-73-х07

Электронная почта: [email protected]

Ключевые знания и навыки:

- Дизайн жилых и общественных помещений;

- Разработка дизайна квартир и загородных домов;

- Уверенное знание графических и 3-d программ AdobePhotoshop, CoralDRAW, 3ds Max + Corona, Revit, Archicad, AutoCAD, illustrator;

- Навыки взаимодействия с заказчиками;

- Оформление и разработка чертежей;

- Создание подробных и качественных 2D-коллажей;

- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

- Навык декорирования пространств частных и общественных помещений;

- Умение работать с премиальной мебелью;

- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.

Достижения:

Создала реалистичные визуализаций дома площадью 700 м2 за 2,5 месяца с учетом правок;

Более 3000 м2 спроектировано.

Опыт работы:

06.2021–15.05.2022 Дизайнер/Визуализатор/Чертежник/Декоратор

ООО «ZVENO HOME», г. Новосибирск

Сфера деятельности компании: Дизайн-проектирование

Создание дизайна квартир/домов/общественных помещений;

Создание фотореалистичных визуализаций;

Разработка и оформление чертежной документации;

Декорирование пространств;

Авторский надзор.

06.2018–06.2021 Дизайнер/Визуализатор/Чертежник/Декоратор/Художник

Imperio Grande, г. Новосибирск

Сфера деятельности компании: Дизайн-проектирование, продажа итальянской мебели

Создание дизайна квартир/домов/общественных помещений;

Создание визуализаций;

Разработка и оформление чертежной документации;

Декорирование пространств;

Художественная роспись стен;

Авторский надзор.

01.2018–06.2018 Дизайнер/Визуализатор/Чертежник

ИП Панфилов, г. Новосибирск

Сфера деятельности компании: Дизайн-проектирование

Создание дизайна квартир/домов;

Создание визуализаций;

Разработка и оформление чертежной документации.

Образование:

2021 SpaceSchool, Revit для дизайнеров

2021 SpaceSchool, Моделирование 3ds Max

2021 SpaceSchool, PRO 3ds Max интерьерная визуализация

2022 SpaceSchool, Эффектный экстерьер

2016 - 2020 НГУАДИ , г. Новосибирск

Факультет ДАС

AutoCADIllustrator3ds MaxArchiCAD