IRINA_GRUZDEVA

Груздева Ирина
Желаемая должность: Дизайнер-Визуализатор
Проживание: г. Новосибирск , м. «Октябрьская»
Контактная информация:
Телефон: +7 (923) 703-73-х07
Электронная почта: [email protected]
Ключевые знания и навыки:
- Дизайн жилых и общественных помещений;
- Разработка дизайна квартир и загородных домов;
- Уверенное знание графических и 3-d программ AdobePhotoshop, CoralDRAW, 3ds Max + Corona, Revit, Archicad, AutoCAD, illustrator;
- Навыки взаимодействия с заказчиками;
- Оформление и разработка чертежей;
- Создание подробных и качественных 2D-коллажей;
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
- Навык декорирования пространств частных и общественных помещений;
- Умение работать с премиальной мебелью;
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Достижения:
Создала реалистичные визуализаций дома площадью 700 м2 за 2,5 месяца с учетом правок;
Более 3000 м2 спроектировано.
Опыт работы:
06.2021–15.05.2022 Дизайнер/Визуализатор/Чертежник/Декоратор
ООО «ZVENO HOME», г. Новосибирск
Сфера деятельности компании: Дизайн-проектирование
Создание дизайна квартир/домов/общественных помещений;
Создание фотореалистичных визуализаций;
Разработка и оформление чертежной документации;
Декорирование пространств;
Авторский надзор.
06.2018–06.2021 Дизайнер/Визуализатор/Чертежник/Декоратор/Художник
Imperio Grande, г. Новосибирск
Сфера деятельности компании: Дизайн-проектирование, продажа итальянской мебели
Создание дизайна квартир/домов/общественных помещений;
Создание визуализаций;
Разработка и оформление чертежной документации;
Декорирование пространств;
Художественная роспись стен;
Авторский надзор.
01.2018–06.2018 Дизайнер/Визуализатор/Чертежник
ИП Панфилов, г. Новосибирск
Сфера деятельности компании: Дизайн-проектирование
Создание дизайна квартир/домов;
Создание визуализаций;
Разработка и оформление чертежной документации.
Образование:
2021 SpaceSchool, Revit для дизайнеров
2021 SpaceSchool, Моделирование 3ds Max
2021 SpaceSchool, PRO 3ds Max интерьерная визуализация
2022 SpaceSchool, Эффектный экстерьер
2016 - 2020 НГУАДИ , г. Новосибирск
Факультет ДАС