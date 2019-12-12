Инженер-проектировщик раздела ПЗУ, ГП

Закончила Сибирский Федеральный университет и уже 3.5 года в проектировании. Первым местом работы был проектный институт, где меня приучили к порядку в чертежах и ответственному отношению к работе. После, работала в частной проектной организации, где главной твоей особенностью является скорость исполнения.

Так же, по-мимо основной работы в офисе, занимаюсь частной практикой.

Основные сферы работ: Промышленные здания и комплексы, Склады ГСМ, Полигоны ТКО, Парки и скверы, а так же жилое строительство и одноэтажная застройка.

Работаю в AutoCAD Civil 3D.