IRKOY

Ирина IRKOY

 
31 годРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Инженер-проектировщик раздела ПЗУ, ГП

Закончила Сибирский Федеральный университет и уже 3.5 года в проектировании. Первым местом работы был проектный институт, где меня приучили к порядку в чертежах и ответственному отношению к работе. После, работала в частной проектной организации, где главной твоей особенностью является скорость исполнения. 

Так же, по-мимо основной работы в офисе, занимаюсь частной практикой. 

Основные сферы работ: Промышленные здания и комплексы, Склады ГСМ, Полигоны ТКО, Парки и скверы, а так же жилое строительство и одноэтажная застройка.

Работаю в AutoCAD Civil 3D.

AutoCAD