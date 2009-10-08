ISD Studio - разработка сайтов и web-ориентированного софта

Наша команда предлагает:

- разработку web-проектов любой сложности: от стандартных сайтов-визиток с нестандартным дизайном - и до проектирования и создания сложных web-приложений с последующим их сопровождением.

- разработку баннеров, промо-сайтов, игр и других приложений с использованием технологий Flash.

- создание фирменного стиля, лого, дизайна баннеров, макетов web-дизайна и дизайна пользовательского интерфейса для программных продуктов.