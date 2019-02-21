ISSICH

Сергей Ильиненков ISSICH

 
31 годРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь оформлением 3D текстов, YouTube каналов, Twich персональных аккаунтов, Vk групп, аватарок и логотипов

Занимаюсь оформлением 3D текстов, YouTube каналов, Twich персональных аккаунтов, Vk групп, аватарок и логотипов