IS_kramskova

Ирина Крамскова IS_kramskova

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Стану автором твоих студенческих работ! Обязанности выполняю быстро и точно! Выбор за тобой!!!

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 2010-2015 г. (высшее, специалитет, дневное отделение, бюджет)

• Факультет управления

• Специальность: «Государственное и муниципальное управление»

Исследовательские работы:

• «Структурный анализ исполнения  бюджета Чеховского муниципального района Московской области на 2012 год»

.• «Социально – экономическое развитие городского поселения Чехов Чеховского муниципального района Московской области».

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК:

  • Обладаю разносторонними интересами, обязанности выполняю быстро и точно, стремлюсь при необходимости усовершенствовать навыки в работе
  • Умею планировать свое время;
  • Не приемлю двуличие, лень!