IS_kramskova

Стану автором твоих студенческих работ! Обязанности выполняю быстро и точно! Выбор за тобой!!!
ОБРАЗОВАНИЕ:
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 2010-2015 г. (высшее, специалитет, дневное отделение, бюджет)
• Факультет управления
• Специальность: «Государственное и муниципальное управление»
Исследовательские работы:
• «Структурный анализ исполнения бюджета Чеховского муниципального района Московской области на 2012 год»
.• «Социально – экономическое развитие городского поселения Чехов Чеховского муниципального района Московской области».
МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК:
- Обладаю разносторонними интересами, обязанности выполняю быстро и точно, стремлюсь при необходимости усовершенствовать навыки в работе
- Умею планировать свое время;
- Не приемлю двуличие, лень!
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