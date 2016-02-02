IS_kramskova

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ОБРАЗОВАНИЕ:

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 2010-2015 г. (высшее, специалитет, дневное отделение, бюджет)

• Факультет управления

• Специальность: «Государственное и муниципальное управление»

Исследовательские работы:

• «Структурный анализ исполнения бюджета Чеховского муниципального района Московской области на 2012 год»

.• «Социально – экономическое развитие городского поселения Чехов Чеховского муниципального района Московской области».

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК: