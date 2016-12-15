Тут готовят вкуснейшие сайты!

Команда веб-студии IT-Kitchen уже более 3-х лет берется за разработку и продвижение сайта любой сложности, внимательно относится ко всем пожеланиям клиентов и предоставляет качественные услуги за минимальный срок.

Мы создадим действительно крутой проект с высокой привлекательностью и поднимем его в топ.

Качество, скорость, привлекательность и ещё много других плюсов.

Каждый заказ - это профессиональная разработка с индивидуальным подходом к решению поставленных задач.

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НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Sketch • Corel Draw

›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript • ActionScript 2.0

›› SEO: Внутренняя оптимизация сайта • Вывод в TOP10 Google