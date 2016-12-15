Тут готовят вкуснейшие сайты!
Команда веб-студии IT-Kitchen уже более 3-х лет берется за разработку и продвижение сайта любой сложности, внимательно относится ко всем пожеланиям клиентов и предоставляет качественные услуги за минимальный срок.
Мы создадим действительно крутой проект с высокой привлекательностью и поднимем его в топ.
Качество, скорость, привлекательность и ещё много других плюсов.
Каждый заказ - это профессиональная разработка с индивидуальным подходом к решению поставленных задач.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ПОРТФОЛИО ››
НАВЫКИ
›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Sketch • Corel Draw
›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript • ActionScript 2.0
›› SEO: Внутренняя оптимизация сайта • Вывод в TOP10 Google
Портфолио
- Furniture Store “Cilek”162 просмотра
- Contextual advertising137 просмотров
- “Logos” online training center180 просмотров
- “Logos” training center221 просмотр
- Caramel Manufactory152 просмотра
- “Jam” hotel128 просмотров
- “Griffon”131 просмотр
- Ukrainian Academy of Printing145 просмотров
- “Teplomax”136 просмотров
- RPG Dealer online store172 просмотра
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $100
#675
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $240
#1686
HTML-верстка
нет отзывов
$6.5/час
от $30
#2909