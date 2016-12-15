IT-Kitchen

Игорь Слобода IT-Kitchen

 
31 годУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Тут готовят вкуснейшие сайты!

Команда веб-студии IT-Kitchen уже более 3-х лет берется за разработку и продвижение сайта любой сложности, внимательно относится ко всем пожеланиям клиентов и  предоставляет качественные услуги за минимальный срок.

Мы создадим действительно крутой проект с высокой привлекательностью и поднимем его в топ.

Качество, скорость, привлекательность и ещё много других плюсов.

Каждый заказ - это профессиональная разработка с индивидуальным подходом к решению поставленных задач.

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НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика:  Adobe Photoshop  •  Adobe Illustrator  •  Sketch  •  Corel Draw

›› Программирование:  PHP5  •  Ajax  •  JavaScript  •  ActionScript 2.0

›› SEO:  Внутренняя оптимизация сайта  •  Вывод в TOP10 Google

PHPJavascriptAjaxIllustratorActionScriptPhotoshop
Портфолио
Интернет-магазины
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$10/час
от $100
#675
Веб-программирование
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$7/час
от $240
#1686
HTML-верстка
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$6.5/час
от $30
#2909