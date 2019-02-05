﻿HTML5/CSS3/JQuery/Wordpress
Знания, умения, навыки:• HTML5, CSS3, jQuery
• Wordpress
• CSS/jQuery animation
• Photoshop
• БЭМ
• Адаптивная верстка/Responsive/Mobile first
• Google Page Speed
• Bootstrap, Less/Scss
• Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
Оплата осуществляется одним из удобных способов:• WebMoney (WMZ, WMR);
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