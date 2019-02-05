IT-Panda

Андрей Павлов IT-Panda

 
33 годаРоссия/Белгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#65279;HTML5/CSS3/JQuery/Wordpress

Знания, умения, навыки:

• HTML5, CSS3, jQuery 

• Wordpress 

• CSS/jQuery animation 

• Photoshop

• БЭМ 

• Адаптивная верстка/Responsive/Mobile first

• Google Page Speed 

• Bootstrap, Less/Scss

• Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR);

• Яндекс Деньги;

• Qiwi;

• MasterCard.

• Возможны и другие варианты

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