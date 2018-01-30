Администрирование серверов, баз данных; информационная защита предприятий.

Компания IT-Mir является системным интегратором в сфере ИТ-услуг. Мы предлагаем своим клиентам только проверенные решения и обеспечиваем высокое качество услуг, гарантируя при этом конфиденциальность и сохранность всей информации Заказчика. IT-Mir завершил более 100 проектов, которые демонстрируют нашу способность выполнять

работу по ИТ-аутсорсингу качественно, в установленные сроки и в рамках бюджета.

Опыт работы сотрудников от 5 до 16 лет.

Основные задачи, выполняемые нами, в рамках реализации проектов, а так же знания, которыми обладают все наши сотрудники:

-Администрирование и обслуживание IT-инфраструктуры предприятия, техническая

поддержка и консультации пользователей

- Глубокое знание пользовательских операционных систем Windows 98/XP/7/8/10, DOS, Ubuntu, Mint и др.

- Администрирование любых офисных приложений

- Администрирование программ управленческого, бухгалтерского учета и отчетности, CRM (1С, IS, Best, Парус, MeDoc, OPZ,

Клиент-Банк, Terrasoft, QuickSales и др.)

- Глубокое знание серверных операционных систем Windows NT/2003/2008/2012, FreBSD, CentOS, Ubuntu и др.

- Настройка и администрирование служб и ролей ActiveDirectory, LDAP, DNS, DHCP, NAT, VPN, TerminalServer, FTP, POP/SMTP, Proxy и др.

- Администрирование баз данных MSSQL, MySQL, Firebird, PostgreSQL и др.

- Администрирование антивирусной защиты, в том числе клиент-серверных версий

- Настройка и администрирование виртуальных машин (VMware, Hyper-V, ESXI, VirtualBox)

- Настройка сетевого оборудования: межсетевые экраны, маршрутизаторы, управляемые коммутаторы, модемы, Wi-Fi точки доступа и мосты и др.

- Шифрование данных TrueCrypt, Bitlocker.

- Защита информационной системы от внутренних ивнешних угроз

- Автоматизация резервного копирования

- Администрирование web-сайта

- Настройка видеоконференций, вэбинаров

- Администрирование систем видеонаблюдения и контроля доступа.