Компания IT-Mir является системным интегратором в сфере ИТ-услуг. Мы предлагаем своим клиентам только проверенные решения и обеспечиваем высокое качество услуг, гарантируя при этом конфиденциальность и сохранность всей информации Заказчика. IT-Mir завершил более 100 проектов, которые демонстрируют нашу способность выполнять
работу по ИТ-аутсорсингу качественно, в установленные сроки и в рамках бюджета.
Опыт работы сотрудников от 5 до 16 лет.
Основные задачи, выполняемые нами, в рамках реализации проектов, а так же знания, которыми обладают все наши сотрудники:
-Администрирование и обслуживание IT-инфраструктуры предприятия, техническая
поддержка и консультации пользователей
- Глубокое знание пользовательских операционных систем Windows 98/XP/7/8/10, DOS, Ubuntu, Mint и др.
- Администрирование любых офисных приложений
- Администрирование программ управленческого, бухгалтерского учета и отчетности, CRM (1С, IS, Best, Парус, MeDoc, OPZ,
Клиент-Банк, Terrasoft, QuickSales и др.)
- Глубокое знание серверных операционных систем Windows NT/2003/2008/2012, FreBSD, CentOS, Ubuntu и др.
- Настройка и администрирование служб и ролей ActiveDirectory, LDAP, DNS, DHCP, NAT, VPN, TerminalServer, FTP, POP/SMTP, Proxy и др.
- Администрирование баз данных MSSQL, MySQL, Firebird, PostgreSQL и др.
- Администрирование антивирусной защиты, в том числе клиент-серверных версий
- Настройка и администрирование виртуальных машин (VMware, Hyper-V, ESXI, VirtualBox)
- Настройка сетевого оборудования: межсетевые экраны, маршрутизаторы, управляемые коммутаторы, модемы, Wi-Fi точки доступа и мосты и др.
- Шифрование данных TrueCrypt, Bitlocker.
- Защита информационной системы от внутренних ивнешних угроз
- Автоматизация резервного копирования
- Администрирование web-сайта
- Настройка видеоконференций, вэбинаров
- Администрирование систем видеонаблюдения и контроля доступа.