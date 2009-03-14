IT2B

Петр Деруга IT2B

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно дизайн

    Срочно сделать копию дизайна по Джумну 1.5 Писать срок исполнения и стоимость. Задание очень срочное

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Копия сайта

    Нужно создать копию сайта k-beton.com.ua немного с другим шаблоном, но сберечь функциональность !!!! И полностью с системой управления. Пишите стоимость и сроки !!!

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Меню HostCMS

    Техническое задание по сайту www.prof-it.kiev.ua 1. Отредактировать 3 макета сайта - № 1 для обычных страниц - № 2 для интернет страниц - № 3 для главной страницы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
$120
10 баллов
16 лет назад
Срочно дизайн
Сотрудничая с Петром, получила массу приятных эмоций, четкое задание и своевременную оплату. Очень легкий в общении человек и замечательный заказчик. Всегда подбодрит шуткой, мягко укажет на недочеты и достойно оплатит работу. Была очень рада поработать с Вами, Петр!
За весь период работы (4 дня) человек себя показывал только с хорошей стороны. Она предлагала идеи лучше, изменяла, дорабатывала , и терпеливо ко всему относилась. Мы очень рады и довольны работой этого человека. Спасибо!
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