Системное администрирование ,сетевое администрирование, настройка серверов, настройка сетей.

IT4YOU — компания, предоставляющая услуги по аренде серверов в облаке. Профессионально занимаемся проектированием и установкой виртуальных систем. Мы обеспечиваем быстрое реагирование, удаленное администрирование и полную конфиденциальность вашей информации.

Наши IT-специалисты - эксперты в области сетевых технологий. За годы работы они накопили богатый опыт и практические навыки. Успешно внедряли и руководили проектами по построению корпоративных, промышленных и провайдерских сетей передачи данных.