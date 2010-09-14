Вас приветствует компания «АйТи-Сити», одна из лучших, и надежных партнеров по оказанию услуг в области информационных технологий.
Гарантией качественной работы компании является опыт и квалификация сотрудников, а также отличное знание всего спектра предлагаемых услуг и тесные партнерские отношения с рядом ведущих компаний, действующих в параллельных секторах рынка. Это позволяет максимально эффективно решать весь комплекс задач, возникающих при реализации проектов.
Деятельность компании «АйТи-Сити» направлена в первую очередь на комплексное обслуживание предприятий и организаций различного масштаба.
Основные направления деятельности:
Обслуживание компьютерной техники;
Разработка сайтов, хостинг, оптимизация и продвижение сайтов;
Особенностью работы нашей компании является индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество предоставляемых услуг. Наша цель стать для Вас хорошим партнером, который возьмет на себя решение всех вопросов связанных с информационными технологиями.
Вкладывая в каждый вид выполняемых работ весь накопленный опыт и знания, мы снижаем риски и гарантируем качество!
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