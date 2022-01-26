Разработка сайтов, разработка приложений

Наша компания ITCAPITAL это международная компания которая работает по всему миру и имеет украинское происхождение. Сегодня компания занимается разработкой ит-решений для автоматизации и дигитализации бизнеса в интернете. Если конкретнее то, разработкой по 6-и направлениям 1-Это разработка Web-Сайтов любой сложности и направлений деятельности. Далее. 2-Разработка мобильных приложений на платформы iOS/Android чтобы улучшить пользовательский опыт Ваших клиентов с Вашим бизнесом. 3-Маркетинг в интернете это продвижение в Google и SEO-оптимизация сайтов чтобы у Вас было больше как платных так и бесплатных клиентов. 4-Разработка решений связанных с виртуальным и дополненным миром VR / AR. 5-Разработка решений на основе AI-Искусственного интеллекта. И 6-Разработка софтовых-программ для различных задач.