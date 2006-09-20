НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Высокопрофессиональная разработка приложений на VisualBasic.NET и WEB-based (Internet\INTRAnet) приложений на ASP.NET, ASP (ADO, VB, VBScript),
PHP.
Отличное знание .NET VisualBasic, ADO, COM+, ActiveX, HTML, DHTML, SQL, T-SQL, JavaScript, VisualBasic Script,
MSSQLServer (2000\7.0), MySQL, MSAccess...
Платформы: MS Windows, Linux, Unix.
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМИ Я ВЛАДЕЮ:
1. Написание программной части WEB приложений (в т.ч. сайтов) на:
* ASP.NET
* ASP(VB, VBScript, JavaScript)
* PHP
с использованием различных SQL-серверов:
* MSSQLServer 2000
* MSSQLServer 7.0
* MySQL
* MSAccess
с применением технологий:
* .NET
* COM+
* ActiveX
* ADO
2. Разработка пользовательского интерфейса WEB сайтов с применением:
* HTML
* XML
* JS (DHTML)
3. Написание пользовательских приложений на MS VisualBasic.NET, VisualBasic 6.0
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
* занимаюсь разработками приложений для WEB с 1996 года
* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «NetBridge» (Московский офис)
* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «1ecc» (Москва)
* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «Artezio Group» (Москва)
* участвовал в проекте «Russian Network of USA» (USA, Boston)
* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «Eclata» (USA, Colorado)
* сотрудничаю в данный момент в качестве разработчика и консультанта с компанией «ISS» (USA, NorthCarolina)
* сотрудничаю в данный момент в качестве разработчика и консультанта с компанией «Infosaic» (USA, Columbus)