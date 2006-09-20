НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Высокопрофессиональная разработка приложений на VisualBasic.NET и WEB-based (Internet\INTRAnet) приложений на ASP.NET, ASP (ADO, VB, VBScript),

PHP.

Отличное знание .NET VisualBasic, ADO, COM+, ActiveX, HTML, DHTML, SQL, T-SQL, JavaScript, VisualBasic Script,

MSSQLServer (2000\7.0), MySQL, MSAccess...

Платформы: MS Windows, Linux, Unix.

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМИ Я ВЛАДЕЮ:

1. Написание программной части WEB приложений (в т.ч. сайтов) на:

* ASP.NET

* ASP(VB, VBScript, JavaScript)

* PHP

с использованием различных SQL-серверов:

* MSSQLServer 2000

* MSSQLServer 7.0

* MySQL

* MSAccess

с применением технологий:

* .NET

* COM+

* ActiveX

* ADO

2. Разработка пользовательского интерфейса WEB сайтов с применением:

* HTML

* XML

* JS (DHTML)

3. Написание пользовательских приложений на MS VisualBasic.NET, VisualBasic 6.0

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

* занимаюсь разработками приложений для WEB с 1996 года

* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «NetBridge» (Московский офис)

* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «1ecc» (Москва)

* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «Artezio Group» (Москва)

* участвовал в проекте «Russian Network of USA» (USA, Boston)

* сотрудничал в качестве разработчика и консультанта с компанией «Eclata» (USA, Colorado)

* сотрудничаю в данный момент в качестве разработчика и консультанта с компанией «ISS» (USA, NorthCarolina)

* сотрудничаю в данный момент в качестве разработчика и консультанта с компанией «Infosaic» (USA, Columbus)