ITSlim

Лаврухин ITSlim

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Компания ITSlim специализируется на предоставлении компьютерных услугах.

У нас вы можете заказать создание сайта:

- оригинальный дизайн сайта

- продвижение сайта

- поддержка сайта

Так же мы предоставляем услуги по 1С автоматизации.

Наши специалисты установят, настроят и доделают под Ваши нужды любую конфигурацию 1С. А после этого обучат Вас и ваших работников!

Если у Вас нестандартные запросы, то мы готовы написать любое программное обеспечение под Ваши нужды. После чего с удовольствием будем его поддерживать.

Дизайн сайта
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
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от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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