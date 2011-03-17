Компания ITSlim специализируется на предоставлении компьютерных услугах.

У нас вы можете заказать создание сайта:

- оригинальный дизайн сайта

- продвижение сайта

- поддержка сайта

Так же мы предоставляем услуги по 1С автоматизации.

Наши специалисты установят, настроят и доделают под Ваши нужды любую конфигурацию 1С. А после этого обучат Вас и ваших работников!

Если у Вас нестандартные запросы, то мы готовы написать любое программное обеспечение под Ваши нужды. После чего с удовольствием будем его поддерживать.