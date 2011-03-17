Компания ITSlim специализируется на предоставлении компьютерных услугах.
У нас вы можете заказать создание сайта:
- оригинальный дизайн сайта
- продвижение сайта
- поддержка сайта
Так же мы предоставляем услуги по 1С автоматизации.
Наши специалисты установят, настроят и доделают под Ваши нужды любую конфигурацию 1С. А после этого обучат Вас и ваших работников!
Если у Вас нестандартные запросы, то мы готовы написать любое программное обеспечение под Ваши нужды. После чего с удовольствием будем его поддерживать.
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Портфолио
HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
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Веб-программирование
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от $200
от 3 дней
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Интернет-магазины
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от $500
от 14 дней
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Сайты «под ключ»
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от $100
от 2 дней
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Системы управления (CMS)
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от $100
от 2 дней
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Тестирование сайтов
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от $10
от 1 дня
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