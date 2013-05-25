Создаем качественный контент, занимаемся постингом на форумах
Наша студия контента с радостью предлагает вам ряд услуг по обслуживанию сайтов и форумов, среди которых:
· написание статей (рерайтинг и копирайтинг);
· наполнение сайтов информационным контентом;
· постинг на форумах.
На нашем домашнем сайте представлена система требований к каждому виду выполняемых работ, которой руководствуются все наши авторы.
Стоимость услуг в расчете на 1000 символов без пробелов колебается в таких пределах:
· рерайтинг $1,2 – $1,4;
· копирайтинг $2 – $2,5;
· постинг на форуме $0,2 – $0,25/одно полновесное сообщение (~ 200 символов).
Исчерпывающая информация о нас и наших услугах доступна на нашем сайте. Примеров работ насчитывается несколько сотен, предоставляем по запросу.
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