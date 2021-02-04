IT_Denchik

Верстка сайтов и не только!

Верстка страниц:

— HTML, CSS (CSS3), jQuery.

— Блочная верстка, фиксированная/резиновая.

— Кроссбраузерность (IE8+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)

— Чистый и понятный код.

— Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).

— Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).

— Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

— Натягивание верстки на систему управления сайтом.

Работа с CMS: