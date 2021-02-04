IT_Denchik

Верстка сайтов и не только!
Верстка страниц:
— HTML, CSS (CSS3), jQuery.
— Блочная верстка, фиксированная/резиновая.
— Кроссбраузерность (IE8+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
— Чистый и понятный код.
— Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).
— Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).
— Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
— Натягивание верстки на систему управления сайтом.
Работа с CMS:
- Joomla
- MODX
- Drupal
- WordPress
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