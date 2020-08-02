Разработка сайтов! Валидный HTML5, быстрая загрузка по SpeedPage, адаптивность под все экраны!

Мои навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Адаптивная верстка.

Bootstrap

Flexbox

LESS

Написание валидного кода

Анимация

Профессиональное обслуживание

Figma

Wordpress