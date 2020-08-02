IT_web_2020

Ирина Титова IT_web_2020

 
31 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка сайтов! Валидный HTML5, быстрая загрузка по SpeedPage, адаптивность под все экраны!

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap
  • Flexbox
  • LESS
  • Написание валидного кода
  • Анимация
  • Профессиональное обслуживание
  • Figma
  • Wordpress
Гарантирую:
  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на верстку 1неделя.
WordPressBootstrapFigmajQuery
Портфолио