Разработка сайтов! Валидный HTML5, быстрая загрузка по SpeedPage, адаптивность под все экраны!
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap
- Flexbox
- LESS
- Написание валидного кода
- Анимация
- Профессиональное обслуживание
- Figma
- Wordpress
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на верстку 1неделя.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта для юриста LANDING-PAGE35 просмотров
- Доработка сайта "Alprodesign"40 просмотров
- LANDING-PAGE34 просмотра
- Сайт под ключ LANDIN-PAGE37 просмотров
- Сайт LANDING-PAGE "Жилой комплекс"44 просмотра