Комплексное SMM-продвижение любого бизнеса в Facebook и Instagram
Меня зовут Ирина.
Мой опыт в продвижении коммерческих аккаунтов уже более 6 лет.
Знаю как провести качественный аудит бизнеса, ЦА, конкурентов, правильно оформить аккаунты, спланировать эффективную стратегию ведения бизнес-страниц в социальных сетях, настроить таргетированную рекламу.
Разрабатываю комплексное решения по продвижению, так как контент на страницах, таргет и работа менеджера по продажам - это все звенья одной цепи и должны работать и двигаться в одном направлении.
Работая со мной, вы всегда получите качественную рекламу и консультации.
Без слива бюджета.
Если у вас возникли вопросы и вы рассматриваете SMM-продвижение, свяжитесь со мной.
Проведем аудит и составим план действий.
Телеграмм: @i_target