Комплексное SMM-продвижение любого бизнеса в Facebook и Instagram

Меня зовут Ирина.

Мой опыт в продвижении коммерческих аккаунтов уже более 6 лет.

Знаю как провести качественный аудит бизнеса, ЦА, конкурентов, правильно оформить аккаунты, спланировать эффективную стратегию ведения бизнес-страниц в социальных сетях, настроить таргетированную рекламу.

Разрабатываю комплексное решения по продвижению, так как контент на страницах, таргет и работа менеджера по продажам - это все звенья одной цепи и должны работать и двигаться в одном направлении.

Работая со мной, вы всегда получите качественную рекламу и консультации.

Без слива бюджета.

Если у вас возникли вопросы и вы рассматриваете SMM-продвижение, свяжитесь со мной.

Проведем аудит и составим план действий.

Телеграмм: @i_target