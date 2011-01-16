1С программирование

Программирую в 1С 5 лет (7.7 , 8.х) .

Написание базы с нуля по реализации документооборота с крупной сетью магазинов (МЕТРО) :

- специфическая структура подчиненности документов в соответствии с особенностями клиента ;

- автоматизация ввода данных и заполнение дерева документов из заказа клиента;

- создание журнала расчетов по всем статьям расходов (себестоимость, банковские расходы, все скидки по договору, расходы на рекламу, штрафы, транспортные расходы , расходы на тару и упаковку) в разных валютах с пересчетом по курсу на соответствующую дату;

- автоматизация сверки расчетов с клиентом, с перевозчиком;

- отчеты : по прибыли и расходам на любой расчетный период, ожидаемые платежи в связи с отсрочкой платежа с детализацией по датам;

- синхронизация с основной управленческой базой .

Создание журнала расчетов в составе типовой конфигурации для экспедиционного отдела по всем статьям транспортных расходов с детализацией по каждому экспедитору и автомобилю с соответствующими отчетами и общим отчетом по расходам.

Написание универсальных внешних обработок для синхронизации автоматизированного ввода данных в типовые конфигурации 1С-бухгалтерии в организациях-партнёрах.

Автоматизация документооборота в отдельной базе (с нуля) по организации аренды – субаренды помещений.

Владение основными распространёнными типовыми конфигурациями.

И т.д. и т.д. и т.д.…