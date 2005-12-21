Практичная и удобная верстка сайтов с качественным и понятным кодом. [HTML5 CSS3 JavaScript БЭМ FLEXBOX адаптивность]
Моя цель - решить вашу проблему.
Со мной вам будет практичны сферы:
Бюжета. Качественно разработую адаптивную верстку на основе ваших макетов, что поможет вам избежать лишней переплаты.
Удобства. Стараюсь избежать лишних и ненужных вопросов, тем самым экономя не тллько свое время но, и ваше.
Нервов. Ваши пожелание по поводу исправления ошибок макета или его каректировка будут учитаны в стоимость работы! Если вы где-то упустили деталь то вам не стоит переживать по этому поводу.
Я даю вам гарантию на то что после сдачи работы, в теченее 2 недель готов исправить свои собственные ошибки или внести каректеровки дизайна.