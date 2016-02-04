Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.
Большой приоритет сложным, трудоемким и нестандартным проектам.На выход не только рабочий проект, но и качественный и читабельный код.
НАВЫКИ
›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • 3d max• Vray•
›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript
›› Работа с базой данных: MySQL • PosrgeSQL • PDO
›› Верстка: HTML5+CSS3
›› Сценарии на странице: jQuery • AngularJS
›› Видео: Adobe After Effects, Adobe Premiere
CИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)
›› OsCommerce: / интернет магазины /
›› WordPress: / интернет магазины / сайты визитки / новостные сайты / блоги /порталы /
ФРЕЙМВОРКИ
›› Yii2: сайты любой сложности
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3)
1.1 После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости - работа до последнего пикселя делается по Т3. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.
1.2 В некоторых случаях (по договоренности) возможны отступления от пункта
1.3 Проекты типичные как "ретуш", "векторизация рисунка" и тому подобные могут быть приняты без Т3.
2. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта.
2.1. Проверить всю функциональность принятого продукта осуществляется в течении 3-5 дней с момента сдачи проекта.
2.2. В исключения входят проекты большой массы, проверка которой требует большего времени.
3. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.4. Работаем 7 дней в неделю.
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