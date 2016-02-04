Компания "ITgo - solutions" - это люди с 10-ти летним опытом работы в сфере IT.

Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.

Большой приоритет сложным, трудоемким и нестандартным проектам.На выход не только рабочий проект, но и качественный и читабельный код.

НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • 3d max• Vray•

›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript

›› Работа с базой данных: MySQL • PosrgeSQL • PDO

›› Верстка: HTML5+CSS3

›› Сценарии на странице: jQuery • AngularJS

›› Видео: Adobe After Effects, Adobe Premiere

CИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)

›› OsCommerce: / интернет магазины /

›› WordPress: / интернет магазины / сайты визитки / новостные сайты / блоги /порталы /

ФРЕЙМВОРКИ

›› Yii2: сайты любой сложности

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3)

1.1 После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости - работа до последнего пикселя делается по Т3. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.

1.2 В некоторых случаях (по договоренности) возможны отступления от пункта

1.3 Проекты типичные как "ретуш", "векторизация рисунка" и тому подобные могут быть приняты без Т3.

2. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта.

2.1. Проверить всю функциональность принятого продукта осуществляется в течении 3-5 дней с момента сдачи проекта.

2.2. В исключения входят проекты большой массы, проверка которой требует большего времени.

3. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.4. Работаем 7 дней в неделю.

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