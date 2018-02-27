IVO-studio

Олег IVO-studio

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
I.V.O STUDIO – команда дизайнеров.

Основные направления нашей деятельности: 

-Моушн-дизайн (видео-дизайн) 

-Оформление вашего проекта  (YouTube, Twitch канала, группа в VK, и т.д.) 

-Монтаж видео 

Наш SHOWREEL - https://www.youtube.com/watch?v=nKE-fzxZuTg и грппа в ВК - https://vk.com/ivoostudio

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Отзывы заказчиков

guest_15187013181523
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Требуется англоязычные надписи (не титры) в видео заменить на русские
Отзыв недоступен.
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