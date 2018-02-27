I.V.O STUDIO – команда дизайнеров.
Основные направления нашей деятельности:
-Моушн-дизайн (видео-дизайн)
-Оформление вашего проекта (YouTube, Twitch канала, группа в VK, и т.д.)
-Монтаж видео
Наш SHOWREEL - https://www.youtube.com/watch?v=nKE-fzxZuTg и грппа в ВК - https://vk.com/ivoostudio
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
7 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!