Профессиональные красивые сайты
Я предлагаю красивые и уникальные, нешаблонные дизайны сайтов различной стилистики. К рабочему процессу подхожу ответственно, всегда на связи и вовремя выполняю поставленную задачу.
Профессионально занимаюсь созданием сайтов более 15 лет. За это время мною было создано более 350 дизайнов различного назначения: лэндинги, промо-сайты и сайты-визитки, корпоративные представительства, порталы и
интернет-магазины. Кроме того, я создаю красивые коллажи, иконки и логотипы. Внимательно отношусь ко вкусам и пожеланиям заказчика, поэтому в портфолио можно увидеть дизайны разных стилей.
Работала в студиях, в офисе и удаленно, но на фрилансе-новичок)
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Портфолио
- Дизайн сайта для производителя кухонь59 просмотров
- Cайт производителя ПВХ окон56 просмотров
- Дома из двойного бруса141 просмотр
- Сервис по покупке и продаже бизнеса50 просмотров
- Неваэнергоатом. Машиностроительное производство37 просмотров
- Магазин автооптики114 просмотров
- Сайт строительной компании в Кирове38 просмотров
- Линейные векторные иконки разделов каталога67 просмотров
- Линейные векторные иконки для ПроектНефтеГаз79 просмотров
- Линейные иконки для компании НеваЭнергоАтом52 просмотра
- Коллаж на первый экран лэндинга:Строительство и ре106 просмотров
Дизайн сайтов
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$7/час
от $10от 2 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $6от 1 дня
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