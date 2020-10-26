Профессиональные красивые сайты

Я предлагаю красивые и уникальные, нешаблонные дизайны сайтов различной стилистики. К рабочему процессу подхожу ответственно, всегда на связи и вовремя выполняю поставленную задачу.

Я – прямой исполнитель без посредников!

Без предоплаты! (постоплата, поэтапная оплата)

Вношу правки

Профессионально занимаюсь созданием сайтов более 15 лет. За это время мною было создано более 350 дизайнов различного назначения: лэндинги, промо-сайты и сайты-визитки, корпоративные представительства, порталы и

интернет-магазины. Кроме того, я создаю красивые коллажи, иконки и логотипы. Внимательно отношусь ко вкусам и пожеланиям заказчика, поэтому в портфолио можно увидеть дизайны разных стилей.

Работала в студиях, в офисе и удаленно, но на фрилансе-новичок)