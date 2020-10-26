I_Bukhanova

Ирина I_Bukhanova

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональные красивые сайты

Я предлагаю красивые и уникальные, нешаблонные дизайны сайтов различной стилистики. К рабочему процессу подхожу ответственно, всегда на связи и вовремя выполняю поставленную задачу.

  • Я – прямой исполнитель без посредников!
  • Без предоплаты! (постоплата, поэтапная оплата)
  • Вношу правки

    • Профессионально занимаюсь созданием сайтов более 15 лет. За это время мною было создано более 350 дизайнов различного назначения: лэндинги, промо-сайты и сайты-визитки, корпоративные представительства, порталы и

    интернет-магазины. Кроме того, я создаю красивые коллажи, иконки и логотипы. Внимательно отношусь ко вкусам и пожеланиям заказчика, поэтому в портфолио можно увидеть дизайны разных стилей.

    Работала в студиях, в офисе и удаленно, но на фрилансе-новичок)

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Портфолио
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    Дизайн сайтов
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    $7/час
    от $10от 2 дней
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    Иконки и Пиксель-арт
    нет отзывов
    $3/час
    от $6от 1 дня
    нет рейтинга