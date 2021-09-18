I_LOVE_MONEY

Лучший дизайнер в мире

Работаю в сфере веб-дизайна уже на протяжение 3 лет. Знаю на высоком уровне колористику и композицию, на среднем типографику. Могу разработать UI/UX дизайн мобильных приложений, лэндингов, интернет-магазинов и многостраничных сайтов. Исходники и готовую работу предоставляю в фигме. В процессе создания могу пользоваться фотошопом и иллюстратором. Успешно окончил курсы профессионального веб-дизайна в школе "Highlights". Являюсь победителем всероссийского фестиваля "Артнобель" в сфере веб-дизайна.