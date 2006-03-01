Возраст: 25

Семейное положение: не замужем

Образование: незаконченное высшее

2004 - 2013

(годы) ЗНУ

Специальность: менеджер туристического, ресторанного и отельного бизнеса

2006

(год) Курсы итальянского языка и информатики (ИТАЛИЯ)

2010

(год) Стажировки по продаже косметических средств, средств гигиены и бытовой химии

Опыт работы:

2006.03 - 2006.12

(год, месяц) Название организации (Авито)

Должность: промоутер

Обязанности: общение с клиентами, распространение рекламы, проведение акций и продажа продукции компании P&G

2004 - 2006

(год, месяц) Название организации (салон красоты Beauty Fashon (ITALY))

Должность: помощник парикмахера, парикмахер

Обязанности: работа с клиентами

2008 - 2009 бар Blue Moon, должность: барриста (Италия)

2009 – 2010 бар Black Rose, должность: барриста (Италия)

2011.06 – 2012.02 швейная фабрика Lo Conte (Италия), должность: оператор швейной машины.

Профессиональные навыки:

ПК - пользователь (MOWord, Excel)

Знание иностранного языка: Русский, украинский, итальянский, базовый английский

Хобби, увлечения: музыка, спорт

Дополнительная информация

Водительское удостоверение: имеется

Загранпаспорт: имеется

Рекомендации: нет