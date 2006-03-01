Возраст: 25
Семейное положение: не замужем
Образование: незаконченное высшее
2004 - 2013
(годы) ЗНУ
Специальность: менеджер туристического, ресторанного и отельного бизнеса
2006
(год) Курсы итальянского языка и информатики (ИТАЛИЯ)
2010
(год) Стажировки по продаже косметических средств, средств гигиены и бытовой химии
Опыт работы:
2006.03 - 2006.12
(год, месяц) Название организации (Авито)
Должность: промоутер
Обязанности: общение с клиентами, распространение рекламы, проведение акций и продажа продукции компании P&G
2004 - 2006
(год, месяц) Название организации (салон красоты Beauty Fashon (ITALY))
Должность: помощник парикмахера, парикмахер
Обязанности: работа с клиентами
2008 - 2009 бар Blue Moon, должность: барриста (Италия)
2009 – 2010 бар Black Rose, должность: барриста (Италия)
2011.06 – 2012.02 швейная фабрика Lo Conte (Италия), должность: оператор швейной машины.
Профессиональные навыки:
ПК - пользователь (MOWord, Excel)
Знание иностранного языка: Русский, украинский, итальянский, базовый английский
Хобби, увлечения: музыка, спорт
Дополнительная информация
Водительское удостоверение: имеется
Загранпаспорт: имеется
Рекомендации: нет