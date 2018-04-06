I_am_Jackdaw

SMM специалист, начинающий интернет-маркетолог, бывалый копирайтер и контент менеджер
Рабочие навыки:
⦁ Опыт ведения групп в социальных сетях: Vk, Ok, Instagram, Facebook.
⦁ Практические навыки по разработке маркетинговой стратегии.
⦁ Опыт в проведении и продумывании акций.
⦁ Опыт работы с парсерами и программами оптимизации.
⦁ Понимание принципов работы социальных сетей.
⦁ Опыт работы с таргетированой рекламой.
⦁ Опыт работы с самыми распространёнными CMS: WP, Joomla, Open Cart, Drupal.
⦁ Работа со средствами Microsoft office: Word, Excel, Access, PowerPoint.
⦁ Работа с графическими редакторами Photoshop, CorelDraw.
⦁ Знание SEO, работа с МЕТА данными.
⦁ Копирайт и рерайт текстов любой сложности.
⦁ Базовые знания HTML.
⦁ Навыки создания и обработки видео