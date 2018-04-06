I_am_Jackdaw

Галя Анискина I_am_Jackdaw

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
SMM специалист, начинающий интернет-маркетолог, бывалый копирайтер и контент менеджер

Рабочие навыки:

⦁ Опыт ведения групп в социальных сетях: Vk, Ok, Instagram, Facebook.

⦁ Практические навыки по разработке маркетинговой стратегии.

⦁ Опыт в проведении и продумывании акций.

⦁ Опыт работы с парсерами и программами оптимизации.

⦁ Понимание принципов работы социальных сетей.

⦁       Опыт работы с таргетированой рекламой. 

⦁ Опыт работы с самыми распространёнными CMS: WP, Joomla, Open Cart, Drupal.

⦁ Работа со средствами Microsoft office: Word, Excel, Access, PowerPoint.

⦁ Работа с графическими редакторами Photoshop, CorelDraw.

⦁ Знание SEO, работа с МЕТА данными.

⦁ Копирайт и рерайт текстов любой сложности.

⦁ Базовые знания HTML.

⦁       Навыки создания и обработки видео