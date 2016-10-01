«Primum age mente, deinde manu armata»

«Front-end разработка» HTML, CSS, JavaScript (jQuery)

Преимущества моей вёрстки:

1. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver и т.д.

2. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Google Chrome, Firefox, Yandex Browser, Opera, Safari, Chromium, семейство IE браузеров.

3. Адаптивная верстка, поддержка разных разрешений.

Перед тем, как приступить к верстке, необходимо подготовить техническое задание (ТЗ) по проекту. В ТЗ необходимо указать: технические требования по верстке, сроки исполнения, особые требования заказчика. Если Вам сложно подготовить ТЗ самостоятельно, я помогу это сделать, задав интересующие меня вопросы. Наличие дизайн-макета является обязательным требованием для составления ТЗ.