IamVladislav

Владислав IamVladislav

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный Storyteller

ОПЫТ:

- 2018 г. -  Телекомпания «ТВ - 3».

Должность: автор-сценарист.

Проекты:

- мистическая докудрама «Знаки судьбы», канал «ТВ-3»;

- мистическая докудрама «Очевидцы», канал «ТВ-3»;

 

Обязанности: Разработка историй, написание сценариев.

 

- 2016 г. –  Телекомпания «Телеформат».

Должность: автор-сценарист, диалогист

Проекты:

- мистическая докудрама «Порча», канал «ТВ-3»;

- мистическая докудрама «Слепая», канал «ТВ-3»;

- докудрама «Скелет»;

- «Понять. Простить», канал «ТВЦ»;

- «Простые сложности», канал «ТВЦ».

 

Обязанности: Разработка историй, написание сценариев.  

 

- 2016г. (декабрь)2017г. (февраль) -  студия "Синхрон

Продакшн" (10 серий).

Документальный психологический проект «Мужское воспитание»,«Убрать все лишнее», канал «СТРИМ».

Должность: сценарист.

Обязанности: Написание сценариев для документального цикла.

 

- 2015г. -  2017г. - Веб-студия «Дикви»

Должность:  автор-криэйтор.

Обязанности: Разработка и написание рекламных статей ипрезентаций для клиентов студии. 

 

- 2013 – 2014г.  – Телекомпания«Кинопром».

Проект «До суда», канал «НТВ»

Должность:  автор-сценарист.

 

Обязанности: Разработка историй, написание сценариев.

 

-2013г. – 2013г.– Телестудия «VTR production»

Должность: сценарист.

Обязанности: разработка и написание сценариев рекламныхроликов для телемагазина «TOP - SHOP» (http://www.top-shop.ru/). 

Товары: «SLIM 'NLIFT AIRE BRA EMBRACE», «SLIM 'N LIFT CARESSE BRIEFS», «Delimano Clarity EasyCookie», «Borner East».

 

-2010-2011 г.– «Comedy Club Production»: «Comedy-café»

Должность: - артистразговорного жанра (stand-up comedy).Автор выступлений;

КОНКУРСЫ:

·      ЛОНГ-ЛИСТ конкурса Potential с проектом комедийноговеб-сериала «Мутки».

·      ЛОНГ-ЛИСТ 10-го Московского питчинга дебютантов сзаявкой на мистический телесериал "ВИРТ". 

ОБРАЗОВАНИЕ:

Славянский колледж «Национального Авиационного Университета»(2004-2005 г.).

Факультет – мед. техники.

Специализация – программист.

ДОП. ОБРАЗОВАНИЕ, МАСТЕР-КЛАССЫ:

- 2017г. Сценарная мастерская Александра Молчанова.

Курс: «Сценарий полнометражного фильма»

- 2017г. Мастер класс Ричарда Вацци. Ситуационная комедия.

- 2017г. Мастеркласс Джеймса Крамера. Детективные сериалы.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Русский. Украинский. Английский.  