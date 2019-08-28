IamVladislav

ОПЫТ:
- 2018 г. - Телекомпания «ТВ - 3».
Должность: автор-сценарист.
Проекты:
- мистическая докудрама «Знаки судьбы», канал «ТВ-3»;
- мистическая докудрама «Очевидцы», канал «ТВ-3»;
Обязанности: Разработка историй, написание сценариев.
- 2016 г. – Телекомпания «Телеформат».
Должность: автор-сценарист, диалогист
Проекты:
- мистическая докудрама «Порча», канал «ТВ-3»;
- мистическая докудрама «Слепая», канал «ТВ-3»;
- докудрама «Скелет»;
- «Понять. Простить», канал «ТВЦ»;
- «Простые сложности», канал «ТВЦ».
Обязанности: Разработка историй, написание сценариев.
- 2016г. (декабрь)2017г. (февраль) - студия "Синхрон
Продакшн" (10 серий).
Документальный психологический проект «Мужское воспитание»,«Убрать все лишнее», канал «СТРИМ».
Должность: сценарист.
Обязанности: Написание сценариев для документального цикла.
- 2015г. - 2017г. - Веб-студия «Дикви»
Должность: автор-криэйтор.
Обязанности: Разработка и написание рекламных статей ипрезентаций для клиентов студии.
- 2013 – 2014г. – Телекомпания«Кинопром».
Проект «До суда», канал «НТВ»
Должность: автор-сценарист.
Обязанности: Разработка историй, написание сценариев.
-2013г. – 2013г.– Телестудия «VTR production»
Должность: сценарист.
Обязанности: разработка и написание сценариев рекламныхроликов для телемагазина «TOP - SHOP» (http://www.top-shop.ru/).
Товары: «SLIM 'NLIFT AIRE BRA EMBRACE», «SLIM 'N LIFT CARESSE BRIEFS», «Delimano Clarity EasyCookie», «Borner East».
-2010-2011 г.– «Comedy Club Production»: «Comedy-café»
Должность: - артистразговорного жанра (stand-up comedy).Автор выступлений;
КОНКУРСЫ:
· ЛОНГ-ЛИСТ конкурса Potential с проектом комедийноговеб-сериала «Мутки».
· ЛОНГ-ЛИСТ 10-го Московского питчинга дебютантов сзаявкой на мистический телесериал "ВИРТ".
ОБРАЗОВАНИЕ:
Славянский колледж «Национального Авиационного Университета»(2004-2005 г.).
Факультет – мед. техники.
Специализация – программист.
ДОП. ОБРАЗОВАНИЕ, МАСТЕР-КЛАССЫ:
- 2017г. Сценарная мастерская Александра Молчанова.
Курс: «Сценарий полнометражного фильма»
- 2017г. Мастер класс Ричарда Вацци. Ситуационная комедия.
- 2017г. Мастеркласс Джеймса Крамера. Детективные сериалы.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Русский. Украинский. Английский.