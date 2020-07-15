cw

Приветствую вас . Я имею колоссальный опыт в переводе многих документов , файлов и научных статей на разные языки мира , в частности имею уровень английского C1+ , а также письменно и устно владею немецким и испанским , помимо того владею узбекским и турецкими языками.

Я с раннего детство начал преподавать английский язык в языковых центрах нашего города , где я часто сталкивался с переводами многих документов , в частности занимался переводом документов касающихся государственных структур.

Также я имею опыт в работе монтажа видео и редактирование фото , имея за собой приличный опыт в работе в Adope Premiere и Photoshop.

Так что, спокойно можете полагаться на мои навыки и на мой многолетний опыт.