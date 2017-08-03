Iamshow

Платон Сафонов Iamshow

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
любая задача, любая сложность

Мы - команда молодых и целеустремлённых медиадизайнеров.Нам по плечу самые различные по смыслу и по сложности задачи: от обработки фотографий до полного создания адиуовизуального контента шоу-концерта с предварительной визуализацией и трёхмерным моделированием.