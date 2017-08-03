любая задача, любая сложность
Мы - команда молодых и целеустремлённых медиадизайнеров.Нам по плечу самые различные по смыслу и по сложности задачи: от обработки фотографий до полного создания адиуовизуального контента шоу-концерта с предварительной визуализацией и трёхмерным моделированием.
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Портфолио
- 3D графика - 3D моделирование146 просмотров
- Видео - Видеомонтаж101 просмотр
- Графический дизайн - Логотипы118 просмотров
- Видео - Видеомонтаж123 просмотра
- Графический дизайн - Логотипы114 просмотров
- Графический дизайн - Логотипы104 просмотра
- Графический дизайн - Логотипы129 просмотров
- Графический дизайн - Векторная графика115 просмотров
- Графический дизайн - Векторная графика104 просмотра