любая задача, любая сложность

Мы - команда молодых и целеустремлённых медиадизайнеров.Нам по плечу самые различные по смыслу и по сложности задачи: от обработки фотографий до полного создания адиуовизуального контента шоу-концерта с предварительной визуализацией и трёхмерным моделированием.