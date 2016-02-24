Здравствуйте,нужен хороший графический дизайнер для создания логотипа кофейни.Работа должна быть выполнена со вкусом и креативность . Готова рассмотреть ваши предложения
Логотипы и Знаки37 заявок
Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте,нужен хороший графический дизайнер для создания логотипа кофейни.Работа должна быть выполнена со вкусом и креативность . Готова рассмотреть ваши предложения
Здравствуйте,нужен хороший графический дизайнер для создания логотипа заведения.Работа должна быть выполнена со вкусом и креативность . Готова рассмотреть ваши предложения
Нужен красивый и оригинальный логотип фотографа за приемлемую цену.Нужен творческий подход