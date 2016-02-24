IanaKa

Яна Кулибаба IanaKa

 
33 годаУкраина/Черкассы
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mrNeviens
Виталий 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Создань логотип фотографа
Приятная девушка, очень коммуникабельная. Приятно было выполнять задание :)
Отлично сделана работа в короткие сроки .Понравился творческий подход и внимательность.Результатом очень довольна.
Ответный отзыв