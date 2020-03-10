Грамотный перевод с английского на русский и наоборот

Если Вам нужен грамотный перевод с английского на русский и наоборот, то Вы оказались в нужном месте. Английский язык всегда занимал особое место в моей жизни, поэтому я и решила связать с ним свое дальнейшее будущее. Об этом свидетельствуют два диплома (бакалавра и магистра) по профилю лингвистика: перевод, переводоведение.

Относительно моего переводческого опыта, стоит упомянуть о субтитровании на сайте Notabenoid, благодаря чему теперь я знаю многие тонкости хорошего субтитрования. Перевод статей в студенческом бюро, который позволил отточить навыки письменного перевода с русского на английский язык. И, наконец, преподавание английского языка в языковой школе Big Ben School помогло мне обрести бесценный опыт работы с разными людьми и

научило находить свой подход к каждому из них.

Я по-настоящему люблю переводить, поэтому быстро и грамотно выполню работу.