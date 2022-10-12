IaninaS

Янина IaninaS

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создание сайтов

Я занимаюсь созданием сайтов под ключ более 3 лет.

Делаю работу очень быстро и качественно.

В своих проектах использую pug javascript(jquery) php bootstrap3/4 html5 css3 git gulp

Услуги:

Верстка вашего сайта с нуля.

Дизайн лендинга, корпортаивного сайта, интернет магазина

Регистрация домена, перенос сайта на хостинг/vds

Посадка вашего сайта на любую CMS

Установка JivoSite либо других чатов для вашего сайта!

Верстка сайтов по макетам (Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD)

Дорабатываю уже существующие сайты (правки, изменения)

- Адаптация сайта под мобильные устройства

- Настройка отправки форм на почту

- Установка счетчика Яндекс Метрики или Google Analytics

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!