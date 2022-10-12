Создание сайтов
Я занимаюсь созданием сайтов под ключ более 3 лет.
Делаю работу очень быстро и качественно.
В своих проектах использую pug javascript(jquery) php bootstrap3/4 html5 css3 git gulp
Услуги:
Верстка вашего сайта с нуля.
Дизайн лендинга, корпортаивного сайта, интернет магазина
Регистрация домена, перенос сайта на хостинг/vds
Посадка вашего сайта на любую CMS
Установка JivoSite либо других чатов для вашего сайта!
Верстка сайтов по макетам (Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD)
Дорабатываю уже существующие сайты (правки, изменения)
- Адаптация сайта под мобильные устройства
- Настройка отправки форм на почту
- Установка счетчика Яндекс Метрики или Google Analytics
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!