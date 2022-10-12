Создание сайтов Я занимаюсь созданием сайтов под ключ более 3 лет. Делаю работу очень быстро и качественно. В своих проектах использую pug javascript(jquery) php bootstrap3/4 html5 css3 git gulp Услуги: Верстка вашего сайта с нуля. Дизайн лендинга, корпортаивного сайта, интернет магазина Регистрация домена, перенос сайта на хостинг/vds Посадка вашего сайта на любую CMS Установка JivoSite либо других чатов для вашего сайта! Верстка сайтов по макетам (Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD) Дорабатываю уже существующие сайты (правки, изменения) - Адаптация сайта под мобильные устройства - Настройка отправки форм на почту - Установка счетчика Яндекс Метрики или Google Analytics Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

Я против войны в Украине !