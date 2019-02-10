Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется создать сайт с функциями видео-чата. По функционалу он должен быть аналогом продвинутых мировых видео-чатов 18+, но будет вполне пристойный и не будет содержать никакого эротического содержания. Самописный движок не предлагать. Готов рассмотреть ...