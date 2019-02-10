Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется создать сайт с функциями видео-чата. По функционалу он должен быть аналогом продвинутых мировых видео-чатов 18+, но будет вполне пристойный и не будет содержать никакого эротического содержания. Самописный движок не предлагать. Готов рассмотреть ...
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые исполнители. Интересует создание одностраничного landing сайта. Сфера деятельности - комплексные поставки продукции в Казахстан. При успешном выполнении проекта, рассматривается также его дальнейшее продвижение по РК. Пример того что нужно, находится в прикрепленном файле.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно доработать или создать виджет категорий с раскрывающимися категориями, с миниатюрами, checkbox'ами и счетчиком товаров. Одним словом сделать все в точности по ТЗ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад