Ianndar

Дмитрий Ковпак Ianndar

 
36 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт видео-чат

    Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется создать сайт с функциями видео-чата. По функционалу он должен быть аналогом продвинутых мировых видео-чатов 18+, но будет вполне пристойный и не будет содержать никакого эротического содержания. Самописный движок не предлагать. Готов рассмотреть ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание landing сайта

    Добрый день, уважаемые исполнители. Интересует создание одностраничного landing сайта. Сфера деятельности - комплексные поставки продукции в Казахстан. При успешном выполнении проекта, рассматривается также его дальнейшее продвижение по РК.  Пример того что нужно, находится в прикрепленном файле.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад