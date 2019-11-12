IaroslavaChigrin

Ярослава IaroslavaChigrin

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

1. Полный аудит сайта + ТЗ для программиста (проверка внедрения)

- технический анализ сайта

- контентный анализ сайта

- анализ ссылочного профиля

2. Анализ конкурентов

3. Анализ текущего состаяния сайта (работа с Google Analytics, Яндекс Метрикой, Google Search Console,

Yandex.Webmaster, Netpeak Spider, Screaming Frog SEO Spider, Serpstat, Ahrefs и т.д.)

4. Составление ТЗ для копирайтеров на написание текстов (целевые страницы, блог)

5. Составление стратегии внешней оптмизации сайта

6. Сбор семантического ядра

7. Составление мета-тегов

8. Расширение структуры сайта

9. Снятие санкций поисковых систем

10. Управление репутацией бренда в поисковых системах (SERM)

Аудит сайтаСемантическое ядро