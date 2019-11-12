IaroslavaChigrin

Ярослава IaroslavaChigrinIaroslavaChigrin
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
1. Полный аудит сайта + ТЗ для программиста (проверка внедрения)
- технический анализ сайта
- контентный анализ сайта
- анализ ссылочного профиля
2. Анализ конкурентов
3. Анализ текущего состаяния сайта (работа с Google Analytics, Яндекс Метрикой, Google Search Console,
Yandex.Webmaster, Netpeak Spider, Screaming Frog SEO Spider, Serpstat, Ahrefs и т.д.)
4. Составление ТЗ для копирайтеров на написание текстов (целевые страницы, блог)
5. Составление стратегии внешней оптмизации сайта
6. Сбор семантического ядра
7. Составление мета-тегов
8. Расширение структуры сайта
9. Снятие санкций поисковых систем
10. Управление репутацией бренда в поисковых системах (SERM)