Ibragim1808

Делаю качественно и в срок. Копирайт, транскрибация, рерайт, вебрайт. Работа с изображенем и аудио. Слоганы и нейминг.

Принцип моей работы:Соблюдение сроков. Внесение правок и пожеланий.Работа до последнего.Приемлемые цены.Связь через веблансер, скайп, почту или просто позвоните мне. В любое время._________________________________________________________________________________________Связь со мной:Почта: [email protected] Телефон: 89651682122 _________________________________________________________________________________________ Оплата:WebmoneyНа банковскую карту онлайн ________________________________________________________________________________________Буду рад сотрудничеству.С уважением, Ибрагим.