IceDiamond

Видео и аудио монтаж. A так же различные слайд-шоу

Делаю различные видеомонтажи и слайд-шоу

Работаю в данной сфере 2 года.

Предоставляю такие виды услуг как:

• Цветокорекция

• Мастеринг звука(удаление различных шумов и выставление звука по уровню)

• Стабилизация изображение (возможность убрать различную тряску с видео)

• Различный подбор эффектов и переходов в видео и звуке

• Создание титров и другой текстовой анимации

Работаю над монтажом любых видео

Связь со мной

Почта : [email protected]

Viber : +3806306300

Telegram: @Zaziat