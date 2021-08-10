IceDiamond

Видео и аудио монтаж. A так же различные слайд-шоу
Делаю различные видеомонтажи и слайд-шоу
Работаю в данной сфере 2 года.
Предоставляю такие виды услуг как:
• Цветокорекция
• Мастеринг звука(удаление различных шумов и выставление звука по уровню)
• Стабилизация изображение (возможность убрать различную тряску с видео)
• Различный подбор эффектов и переходов в видео и звуке
• Создание титров и другой текстовой анимации
Работаю над монтажом любых видео
Связь со мной
Почта : [email protected]
Viber : +3806306300
Telegram: @Zaziat