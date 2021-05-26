Графический дизайнер

Работа с компьютером: PC (Windows 7/10, пакет MS Office),

InDesign, QuarkXPress, Рhotoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Acrobat, Adobe Distiller, работа в сети Internet и др.

Рабочие навыки:

Разработка дизайна для журналов, газет, разработка макетов рекламной продукции, визиток, плакатов, календарей, биг-бордов, дисконтных карточек, верстка, допечатная подготовка, цветокоррекция, умение рисовать от руки, разработка дизайна сайтов, наполнение сайтов, редактирование изображений и фотографий.

Владение языками:

Английский – средний уровень ;

Русский, украинский – родные.

Личные качества:

креативность, ответственность, инициативность, коммуникабельность, наличие чувства юмора.