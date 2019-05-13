Евгений, выделился среди всех претендентов, выбрала его и не пожалела! Всегда на свЯзи, работу выполнил на высоком профессиональном уровне, даже внёс некоторые правки, все быстро, оперативно, качественно!рекомендую как лучшего профессионала в своей области! Буду обращаться ещё)