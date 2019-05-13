Нужен специалист по сео, тематика автосервисы, регион Москва. Желательно чтобы составили план по выходу сайта на первые позиции по времени и дате.
- Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно произвести анализ рекламных кампаний и отталкиваясь от результатов понять как сделать так чтобы увеличить конверсию. Интересует постоянное сотрудничество. Тематика автосервисы.Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт4 года назад
поменять номер телефона на вордпресс и показать мне где это находится.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по инстаграммСоциальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен хороший специалист по фотошоп, нужны 3 мои фото на главную страницу. меня нужно сделать худой, красивой и т.д. Скину на выбор несколько фото с фотосессии. Возможны варианты креатива как в прикрепленном файле. вот сам ...Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт4 года назад
Готовим сайт к запуску, нужно дорабатать сайт, настроить фильтры и доработать карточку товаров. Некоторые фильтры надо поставить нулевые и дотянуть до нашего шаблона. Сайты конкурентов и как пример к чему стремиться : ugg-i.ru и ugg-russia.com Наш сайт: uggi.onlineСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
сделать всплывающие окно на сайте "Узнать цены", человек вбивает свои контакты, а потом ему высвечивается, спасибо, мы вам позвоним. Сайт сам на вордпресс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Перенести рекламные кампании с Яндекс Директ в Гугл эдвордс и сделать акцент на определенных объявлениях, неэффективные отключить.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать файл ФИД есть разработанный файл формата для сайта Домклик со всеми квартирами фото и планировками / теперь нужно сделать для сайта другого агрегатора Тех. требования: [url=https://yandex.ru/support/realty/requirements/]https://yandex.ru/support/realty/requirements/[/url]Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Поставить на сайт значок вотсап, который при нажатии будет перекидывать на чат в мобильной версии? на двух сайтах основном и лендинге residence-tverskaya.ru residence-tverskaya.comНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад