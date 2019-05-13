Icei7

Екатерина Стабровская Icei7

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
$152
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$152
10 баллов
4 года назад
Нужен специалист на opencart
работаем...
Делаем сайт уже меся и продолжаем делать с Рустамом, сайт просит оставить отзыв, так как время уже все все истекло. Пишу что еще делаем. Позже дополню отзыв.
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AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
4 года назад
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Было приятно сотрудничать с Екатериной! Отличный заказчик с понятной и доступной задачей. Оплата без каких либо проблем сразу после выполнения задачи. Однозначно рекомендую!
Алексей, огромное спасибо за мега профессионализм! Я бесконечно благодарна вам за быструю и качественную работу! Очень грамотный специалист, буду обращаться еще!!!! И рекомендовать!!!!Спасибо огромное вам!!!!
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razmin_ru
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
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Отлично сработались, спасибо за чёткую постановку задач, всегда на связи. Спасибо. Рекомендую!
Евгений, выделился среди всех претендентов, выбрала его и не пожалела! Всегда на свЯзи, работу выполнил на высоком профессиональном уровне, даже внёс некоторые правки, все быстро, оперативно, качественно!рекомендую как лучшего профессионала в своей области! Буду обращаться ещё)
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