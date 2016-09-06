Idapsy

Зинаида Панфиленко Idapsy

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Практический психолог. Преподаватель психологии

Тестовая и проективная психодиагностика любой сложности и любой возрастной категории. 

Написание уникальных статей. Консультация. Составление лекционных, семинарских и практических занятий по всем психологическим дисциплинам. Разработка и составление коррекционных и профилактических тренинг-занятий. Репетитор: Помощ в выполнении практических, лабораторных, контрольных и курсовых работ по психологии.  Помощь в подборе ответов на экзаменационные билеты. Помощь в области понимания и разъяснения материала. 