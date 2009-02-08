Нестандартные, так и строгие корпоративные дизайны за короткие сроки

Специализация: Дизайн сайтов

Дополнительные специализации: Сайт "под ключ"

Опыт работы: 7 лет Нестандартные, так и строгие корпоративные дизайны за короткие сроки.

Основная специализация: Дизайн сайтов.

Основная специализация: Дизайн сайтов.

Дополнительно: Сайты "под ключ" на системе управления, баннеры, логотипы, фирменный стиль, верстка, продвижение.

Качественные работы, сжатые сроки.

Если вам понравились мои работы, и вы решили сделать заказ – ознакомьтесь пожалуйста с условиями моей работы.

В макетах моих дизайнов использую клипарты и стоковые фото + вставка материалов заказчика (если таковые предоставляются).

Работаю по предоплате 50%.

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1. Моя работа начинается с ТЗ (технического задания). Описание того, что Вы хотели бы видеть в дизайне сайта, пожелания по цветовой гамме, структуре.

Если четкого представления нет, достаточно ссылок на понравившиеся работы, чтобы мне знать, в каком направлении работать. Затем, я задаю несколько вопросов и после предоплаты 50% приступаю к работе.

2. Создание дизайн-макета

3. Далее обсуждается текущее состояние работы и вносятся соответствующие корректировки.

4. Утверждение дизайн-макета

5. Оплата оставшихся 50%

6. Передача материалов

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Если Вы выбрали сайт-визитку:

1. Антикризисная цена за сайт стандартна – 4000руб. (иногда могу сделать скидку).

2. ТЗ по дизайну – желательно. Что хотелось бы Вам видеть в шапочке сайта, и предпочтительная цветовая гамма.

3. После предоплаты 50% приступаю к работе. Создание 2-ух вариантов шапочки на выбор.

3. Далее обсуждается текущее состояние работы, выбирается более понравившийся вариант и вносятся соответствующие корректировки, если необходимо.

4. Утверждение варианта шапочки

6. Программирование, настройка сайта на хостинге.

7. Оплата оставшихся 50%

6. Передача руководства по редактированию сайта, бесплатные консультации.

ВНИМАНИЕ:

Связь со мной ЛИЧНО

по ICQ: 968935

e-mail: [email protected]

тел. (495) 514-35-23