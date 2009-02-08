Специализация: Дизайн сайтов
Дополнительные специализации: Сайт "под ключ"
Опыт работы: 7 лет Нестандартные, так и строгие корпоративные дизайны за короткие сроки.
Основная специализация: Дизайн сайтов.
Основная специализация: Дизайн сайтов.
Дополнительно: Сайты "под ключ" на системе управления, баннеры, логотипы, фирменный стиль, верстка, продвижение.
Качественные работы, сжатые сроки.
Если вам понравились мои работы, и вы решили сделать заказ – ознакомьтесь пожалуйста с условиями моей работы.
В макетах моих дизайнов использую клипарты и стоковые фото + вставка материалов заказчика (если таковые предоставляются).
Работаю по предоплате 50%.
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1. Моя работа начинается с ТЗ (технического задания). Описание того, что Вы хотели бы видеть в дизайне сайта, пожелания по цветовой гамме, структуре.
Если четкого представления нет, достаточно ссылок на понравившиеся работы, чтобы мне знать, в каком направлении работать. Затем, я задаю несколько вопросов и после предоплаты 50% приступаю к работе.
2. Создание дизайн-макета
3. Далее обсуждается текущее состояние работы и вносятся соответствующие корректировки.
4. Утверждение дизайн-макета
5. Оплата оставшихся 50%
6. Передача материалов
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Если Вы выбрали сайт-визитку:
1. Антикризисная цена за сайт стандартна – 4000руб. (иногда могу сделать скидку).
2. ТЗ по дизайну – желательно. Что хотелось бы Вам видеть в шапочке сайта, и предпочтительная цветовая гамма.
3. После предоплаты 50% приступаю к работе. Создание 2-ух вариантов шапочки на выбор.
3. Далее обсуждается текущее состояние работы, выбирается более понравившийся вариант и вносятся соответствующие корректировки, если необходимо.
4. Утверждение варианта шапочки
6. Программирование, настройка сайта на хостинге.
7. Оплата оставшихся 50%
6. Передача руководства по редактированию сайта, бесплатные консультации.
ВНИМАНИЕ:
Связь со мной ЛИЧНО
по ICQ: 968935
e-mail: [email protected]
тел. (495) 514-35-23