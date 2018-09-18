Выполняю любые дизайнерские проекты различной сложности.

За окном стояла пасмурная погода, что так присуще Санкт-Петербургу в осенние дни. Вольный художник, поникший духом, бродил по городу, пытаясь почерпнуть вдохновение в обветшалых архитектурных произведениях. В его голове бродила мысль: «5 лет я творю, создаю новое, достаю из головы идею и воплощаю ее… 5 лет, но я так и не научился черпать вдохновение из ниоткуда...». Блеск фар проезжающей машины, брызги из-под колес, капли в воздухе, крик чайки и вот. Молодой человек остановился, вздохнул, серость города превратилась для него в уютную пелену из дымки облаков и английской сырости. Идея сама пришла в голову! Дом, чашка кофе, старая трубка – иллюстрации новому заказчику готовы. Люди довольны! Еще одна подаренная улыбка и еще неделя обеспеченной жизни. «Главное – улыбка!» – подумал художник. Навязчивые идеи часто посещали Мистера Фикса, и этот день был не исключением…

Как может резюме отразить то, на что способны руки творческого человека, на что способен его разум? Сухие фразы, встречаемые в каждой бумажке, ищущего работу: коммуникабелен, усерден, сообразителен, надежен – подходят миллионам, но не отражают качества художника. А Вам ведь нужен один, именно тот, который «Ваш».

За человека говорят поступки, также и за творца говорят его работы.

Тем не менее, надо знать, на что я способен и кто я.

Приятно познакомится, я – Мистер Фикс в его многочисленных воплощениях.

Я могу: создавать сайты, сформировать фирменный стиль, придумать бренд, заняться копирайтингом, сделать анимацию, флеш ролики, мультипликацию, поковыряться в Ваших скриптах, разработать программное обеспечение, снять для Вас видео, сделать и обработать фотографии, отрисовать персонажей, заняться пиаром, маркетингом и аудитом сайтов, SEO, CMS, ERP, CRM – для меня не незнакомый набор букв. Владею последними технологиями в сфере своей деятельности.

Моя слабость – это сложные задания, узнав о которых многие опускают руки.

Для тех, кто мне пишет – я друг, поэтому сразу можно на «ты».