Профессиональное программирование на PHP
Объектно-ориентированное и событийно-ориентированное программирование
Паттерны проектирования
Опыт работы с различными объектными фреймворками и CMS
Реляционные СУБД PostgreSQL, MySQL(транзакции, репликация)
Не реляционныее (MongoDB, Redis)
Кеширование(Memcache, APC), Шаблонизация(Smarty, Twig)
Unix-like, администрирование веб-серверов (Apache, nginx+php-fpm)
Профессиональное программирование на JavaScript, использование фреймворков (jQuery, ExtJS)
Разработка пользовательских интерфейсов на HTML5, CSS (Twitter Bootstrap)
Работа с технологиями AJAX, XML, JSON
Разработка нового функционала фреймворка
Разработка API сервисов для клиентских приложений
Системы взаимодействия с облачными сервисами
Разработка приложений в области SEO
Опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN)