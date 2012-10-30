Idmark

Евгений Idmark

 
41 годУкраина/Симферополь
20 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web Developer

Профессиональное программирование на PHP

Объектно-ориентированное и событийно-ориентированное программирование

Паттерны проектирования

Опыт работы с различными объектными фреймворками и CMS

Реляционные СУБД PostgreSQL, MySQL(транзакции, репликация)

Не реляционныее (MongoDB, Redis)

Кеширование(Memcache, APC), Шаблонизация(Smarty, Twig)

Unix-like, администрирование веб-серверов (Apache, nginx+php-fpm)

Профессиональное программирование на JavaScript, использование фреймворков (jQuery, ExtJS)

Разработка пользовательских интерфейсов на HTML5, CSS (Twitter Bootstrap)

Работа с технологиями AJAX, XML, JSON

Разработка нового функционала фреймворка

Разработка API сервисов для клиентских приложений

Системы взаимодействия с облачными сервисами

Разработка приложений в области SEO

Опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN)

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLMongoDBCSSBootstrapjQueryNginxApacheAjax