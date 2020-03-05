Idontknowserj

Сергей Костюк IdontknowserjIdontknowserj
22 годаРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ваш дизайн в надёжных руках!
Здравствуйте!
Я - основатель арт-студии The Web.
Мы занимаемся:
-Дизайном
-Вэб Дизайном
-Копирайтом
Я люблю работать в сфере дизайна, обожаю все что с ним связано, отличный результат - моя цель!
Перед началом работы прошу вас грамотно оформить ТЗ и выбирать меня исполнителем только после обсуждения деталей!
Мои преимущества:
- Оперативность
- Качество
- Оптимальные цены
- Постоянная связь
- Подтвержденный бизнес-аккаунт
- Высокий рейтинг исполнителя
А самое главное - мое портфолио: https://yadi.sk/d/JSEm9MzgiWsixQ(178 работ, только за январь)
Спасибо за внимание, жду Вашего Задания!
Действие аккаунта приостановлено!