Idontknowserj

Ваш дизайн в надёжных руках!

Здравствуйте!

Я - основатель арт-студии The Web.

Мы занимаемся:

-Дизайном

-Вэб Дизайном

-Копирайтом

Я люблю работать в сфере дизайна, обожаю все что с ним связано, отличный результат - моя цель!

Перед началом работы прошу вас грамотно оформить ТЗ и выбирать меня исполнителем только после обсуждения деталей!

Мои преимущества:

- Оперативность

- Качество

- Оптимальные цены

- Постоянная связь

- Подтвержденный бизнес-аккаунт

- Высокий рейтинг исполнителя

А самое главное - мое портфолио: https://yadi.sk/d/JSEm9MzgiWsixQ(178 работ, только за январь)

Спасибо за внимание, жду Вашего Задания!