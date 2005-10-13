Перепечатка текста по специальности копирайтер

Занимаюсь аудио переводом в печать, перепечатыванием со старых книг, газет, статей и документаций

Выполню форматирование в соответствии с вашими пожеланиями (размер шрифта, абзацы, интервал, поля).

Заказ будет выполнен с исправлением всех грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Заказ будет выполняться в формате Word

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный процесс, выполнение всех работ вовремя