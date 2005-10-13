Перепечатка текста по специальности копирайтер
Занимаюсь аудио переводом в печать, перепечатыванием со старых книг, газет, статей и документаций
Выполню форматирование в соответствии с вашими пожеланиями (размер шрифта, абзацы, интервал, поля).
Заказ будет выполнен с исправлением всех грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.
Заказ будет выполняться в формате Word
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный процесс, выполнение всех работ вовремя
Копирайтинг
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$5/час
от $1от 1 дня
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