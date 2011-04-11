Профессиональные навыки:
• Опыт создания и поддержки Web-сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL.
• Создание порталов на платформах WordPress и Joomla.
• Базовые знания оптимизации и продвижения сайтов.
• Разработка программных продуктов средствами языка программирования С + + с использованием баз данных.
• Знание иностранных языков: английский - средний уровень.
Личные качества:
• умение в короткие сроки овладеть незнакомый программный продукт, язык программирования;
• желание работать и использовать свои знания для создания реальных проектов;
• творческий подход к решению проблем;
• отсутствие опыта компенсирую желанием работать.
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