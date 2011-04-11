Профессиональные навыки:

• Опыт создания и поддержки Web-сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL.

• Создание порталов на платформах WordPress и Joomla.

• Базовые знания оптимизации и продвижения сайтов.

• Разработка программных продуктов средствами языка программирования С + + с использованием баз данных.

• Знание иностранных языков: английский - средний уровень.

Личные качества:

• умение в короткие сроки овладеть незнакомый программный продукт, язык программирования;

• желание работать и использовать свои знания для создания реальных проектов;

• творческий подход к решению проблем;

• отсутствие опыта компенсирую желанием работать.