Привет, меня зовут Игнат! Открыт для любой озвучке. Выполняю заказы в максимально сжатые сроки.

Привет, меня зовут Андрей! Открыт для любой озвучке текста.

Выполняю заказы в максимально сжатые сроки. Скорость и качество выполненных работ, считаю своим главным преимуществом. Вам нужно СРОЧНО? Это ко мне.

Обладаю следующими навыками:

- Озвучивание и начитка аудио-рекламы

- Закадровый голос для вашего видео

- Исполнение рекламных джинглов

- Запись IVR (автоответчик)