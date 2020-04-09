Привет, меня зовут Игнат! Открыт для любой озвучке. Выполняю заказы в максимально сжатые сроки.
Привет, меня зовут Андрей! Открыт для любой озвучке текста.
Выполняю заказы в максимально сжатые сроки. Скорость и качество выполненных работ, считаю своим главным преимуществом. Вам нужно СРОЧНО? Это ко мне.
Обладаю следующими навыками:
- Озвучивание и начитка аудио-рекламы
- Закадровый голос для вашего видео
- Исполнение рекламных джинглов
- Запись IVR (автоответчик)
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