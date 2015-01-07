Добрий день!

Я Ігнатьєва Наталія.

У 2014 році закінчила з відзнакою Відокремленийструктурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська

льотна академія Національного авіаційного університету» і отримала повну вищу

освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула

кваліфікацію спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер

(управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.

Досвід роботи:

З березня 2011 року й до цього часу працюю утуристичному агентстві на посаді – менеджер з туризму.

Функціональні обов’язки:

ü підбір та продаж туристичних турів різних направлень;

ü організація та проведення туристичних поїздок, походів та екскурсій;

ü бронювання авіабілетів, готелів;

ü оформлення закордонних паспортів;

ü розміщення інформації про компанію в мережі інтернет, журналах,інформаційних довідниках;

Досягнення:

ü збільшила кількість постійних клієнтів компанії та позитивних відгуків відклієнтів.

Додаткова освіта:

З 02 жовтня 2013р. по 04 червня2014р. навчалася за професійною програмою підготовки кадрового резерву на

посади державних службовців V-VII категорій та отримала свідоцтво Державногонавчального закладу «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та

організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації».

23 квітня 2014р. отрималасертифікат Державного навчального закладу «Центр перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної

адміністрації», де навчалася за програмою тематичного короткотермінового

семінару і виконала передбачені навчальною програмою заняття з проблеми

«Організація екскурсійної діяльності та туристичного супроводу:

нормативно-правові та практичні аспекти».

Професійні навички:

впевнений користувач ПК: MsWord, Excel, Adobe Photoshop. Рівеньволодіння англійською мовою – вище середнього. Навички спілкування з

потенційними клієнтами, розміщення реклами в Інтернеті, інформаційних

довідниках та журналах. Досвід особистих подорожей: внутрішній та зовнішній

туризм. Володіння системами on-line бронювання.

Особисті якості:

націленість на результат,комунікабельність, здатність швидко навчатися та оперативне засвоєння нової

інформації, відповідальність, стресостійкість, цілеспрямованість та

доброзичливість.

Сподіваюсь на співпрацю!!!:D