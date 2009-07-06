Igor-Horosho

Начинающий - помогающий
Ввиду отсутствия опыта берусь за заказы бесплатно!
Главной целью является определение уровня собственных умений, а также наработка портфолио.
Области интересов: html, css, photoshop, flash, actionscript
Имею представление о joomla, wordpress: организация структуры сайта, создание шаблонов, натяжка дизайна на движек.
Возьмусь за простые заказы, не ограниченные сроком выполнения.
Отсутствие опыта и портфолио компенсируется оценкой стоимости работы по шкале из двух пунктов: "бесплатно" и "сколько не жалко".
p.s.: Еще раз хочу обратить внимание на то, что свободного времени у меня не так много, и спешить в выполнении заказов я не смогу, поэтому срочные работы не предлагать.
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