Igor-Horosho

Начинающий - помогающий

Ввиду отсутствия опыта берусь за заказы бесплатно!

Главной целью является определение уровня собственных умений, а также наработка портфолио.

Области интересов: html, css, photoshop, flash, actionscript

Имею представление о joomla, wordpress: организация структуры сайта, создание шаблонов, натяжка дизайна на движек.

Возьмусь за простые заказы, не ограниченные сроком выполнения.

Отсутствие опыта и портфолио компенсируется оценкой стоимости работы по шкале из двух пунктов: "бесплатно" и "сколько не жалко".

p.s.: Еще раз хочу обратить внимание на то, что свободного времени у меня не так много, и спешить в выполнении заказов я не смогу, поэтому срочные работы не предлагать.